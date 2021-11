ASSE : un ancien chouchou du Chaudron revient sur ses vertes années

Zapping But! Football Club ASSE : l'edito de Laurent Hess sur la gestion de l'espoir Bilal Benkhedim

En ces temps très difficiles pour l'AS Saint-Etienne, avant-dernière du classement avec l'une des pires attaques de l'élite (15 buts en 13 matches), il est bon de se rappeler qu'il fut un temps où les Verts cartonnaient offensivement. Un temps pas si lointain. En 1999-2000, portés par leur duo brésilien Alex-Aloisio, les hommes de Robert Nouzaret, pourtant promus, en avaient passé huit en deux matches à Marseille. Chouchou du Chaudron, Alex Dias a déclaré sa flamme à l'ASSE lors d'une interview à Parlons Sport.

« Je garde que de très belles choses de mes années à Saint-Étienne. Ce n’était que du plaisir, de la joie, de porter ce maillot vert. C’était un passage merveilleux et qui plus est de pouvoir le faire en même temps que José Aloisio, que je considère comme un frère pour moi. Je suis très reconnaissant envers l’AS Saint-Étienne. Mes années en France ont forcément été très importantes pour moi. Pendant ma carrière, j’ai pu marquer beaucoup de buts et pouvoir en inscrire avec les Verts a été une grande fierté. Ce sont des souvenirs qui sont très marquants, et j’y pense encore aujourd’hui. Bien sûr, je suis toujours le club ici au Brésil. J’ai maintenant une autre vie mais je souhaite toujours garder un œil sur ce que fait l’ASSE. J’ai joué pour une équipe et un public formidables. De pouvoir être considéré comme la Panthère du club aux yeux des supporters, cela n’a pas de prix. »

