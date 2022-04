ASSE : un ancien de l'ETG met un gros bémol sur Dupraz

Zapping But! Football Club ASSE : Claude Puel avait-il tout faux ?

Dans Ouest-France, Cédric Cambon, ancien défenseur de l'ETG, a fait part de ses réserve sur Pascal Dupraz, dont il a pointé certaines limites, avant ASSE-OM (2-4)... « Je ne suis pas étonné de ce qu'il fait à Sainté, c’est la personne idéale pour ce genre de situations, a confié Cambon. Il arrive à galvaniser un groupe, à remettre les têtes à l’endroit. Tous les joueurs de Saint-Etienne doivent aujourd’hui se dire qu’ils sont les meilleurs de L1. Mais les joueurs sont vite usés de son discours, ils attendent plus tactiquement pour progresser. »

« Il pense tout maîtriser. Mais ce n’est pas toujours le cas. »

Et à l'ancien défenseur d'ajouter... « Quand l’objectif est atteint, il n’y a plus de joueur cadre. On a le sentiment d’être trahis. Avant-dernier match de la saison 2014/2015, si on perd à domicile contre Saint-Etienne, on est relégués. Sa compo n’avait rien à voir avec ce qu’on avait bossé toute la semaine à l’entraînement. On a perdu ce match et on est descendus en L2. C’est un peu à son image, il pense tout maîtriser. Mais ce n’est pas toujours le cas. »

Laurent HESS

Rédacteur