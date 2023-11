ASSE : un ancien de l'OL chambre les Verts après le carton de l'AJ Auxerre

Zapping But! Football Club ASSE : vous attendez quoi messieurs les dirigeants ?

Ce mercredi, la LFP a officialisé les statistiques de la dernière journée de Ligue 2 et confirmé le rôle prépondérant joué par Gaëtan Perrin lors de la déroute de l'ASSE à Auxerre (2-5). Le milieu offensif de 27 ans a délivré une passe décisive sur les premier, quatrième et cinquième buts des siens, inscrivant lui-même le deuxième ! Et comme si ce festival personnel ne suffisait pas, il s'est permis de rappeler qu'il avait été formé à l'OL et a donné rendez-vous aux Verts au match retour !

"Hâte de les retrouver au match retour"

"C'est Saint-Étienne (sourire), s'est-il amusé au micro de France Bleu. C'est une équipe qui me réussit, en tout cas ces dernières années. On garde les bons souvenirs et hâte de les retrouver au match retour (rires). Après, il faut apprendre de nos erreurs, des matches précédents. On avait fait une très bonne série et derrière, on prend un point sur neuf possibles... Ce n'est pas parce qu'on a fait un très bon match face à Saint-Étienne et qu'on prend les trois points qu'il faut s'enflammer. Comme je le dis depuis le début de saison, le championnat est très long et ce qui fera la différence pour monter, ce sera la régularité. On ne se cache pas d'avoir beaucoup de confiance en notre jeu, en notre groupe. C'est sûr que ça donne de la confiance après il ne faut pas la mélanger avec l'excès de confiance, il faut garder la tête sur les épaules, continuer ce qu'on fait de bien et continuer à aller de l'avant pour réitérer des performances comme celle-ci."

