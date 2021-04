ASSE : un ancien de l’OL et du LOSC en sauveur du club, Puel évincé ?

Zapping But! Football Club ASSE : l'edito de Laurent Hess sur le revenant Wahbi Khazri

Le processus de rachat de l’ASSE est bel et bien lancé. Après la lettre d’intention de Bernard Caiazzo et Roland Romeyer il y a quelques semaines, les Verts sont en vente. Selon L’Équipe, cela aurait mis la puce à l’oreille d’un repreneur basé en Amérique du Nord... qui compte s’appuyer sur Mathieu Bodmer.

« Ce candidat aurait été séduit par les interventions de Bodmer sur Mediapro au point de vouloir en faire son futur directeur sportif des Verts, club que Bodmer connaît déjà pour en avoir été le milieu de terrain de janvier à juin 2013, rappelle Bernard Lions. Ce fonds d’investissement aurait approché Roland Romeyer (75 ans), au moment où ce dernier souhaite quitter son poste de président du directoire de l’ASSE en fin de saison. »

Bodmer apprécie Dumont et Batlles

En attendant, Bodmer continuerait de son côté à peaufiner son projet et à monter son équipe et songerait à nommer son ami Mohamed El Kharraze à la direction de la future cellule de recrutement. Pour le poste d’entraîneur, l’ancien milieu de l’OL penserait à Stéphane Dumont, son ancien équipier au LOSC (2003-2007) et adjoint de David Guion au Stade de Reims jusqu’à la fin de cette saison, mais aussi à Laurent Batlles, en passe de faire remonter Troyes en L1. Claude Puel, actuel entraîneur de l’ASSE, n’entrerait pas dans les projets de Bodmer en raison de leur passé commun.