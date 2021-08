ASSE : un ancien de l’OL ne jure que par Geoffroy-Guichard

Zapping But! Football Club ASSE : l'edito de Laurent Hess sur Mathieu Debuchy

Mathieu Gorgelin fan du Chaudron ? L’ancien gardien de l’OL qui a honoré sa première titularisation en Ligue 1 dans le derby, n’a pas hésité à ériger Geoffroy Guichard en exemple d’ambiance.

« Mon match au Nou Camp ? J’ai eu plus de pression pour mon premier match titulaire en Ligue 1 à Geoffroy-Guichard, qui est un stade plus petit mais où l’ambiance est beaucoup plus forte, plus présente et plus hostile quand on est Lyonnais. Au Camp Nou, il y a 90 000 personnes qui sont assises et qui ne font pas de bruit, donc ça ne met pas particulièrement la pression », a déclaré l’ancien Gone dans une interview à So Foot.

