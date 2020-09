ASSE : un ancien de l'OL s'incline devant Jessy Moulin

Auteur d'un début de saison remarqué et de trois clean sheets en quatre rencontres, Jessy Moulin (34 ans) aborde plutôt bien sa nouvelle vie de numéro 1 à l'AS Saint-Etienne depuis la mise à l'écart de Stéphane Ruffier.

Mardi, France Football a consacré un large éclairage au nouveau portier des Verts, lequel récolte même les éloges d'un ancien gardien très marqué OL. Dans l'hebdomadaire, Rémy Vercoutre, qui a connu le même cas de figure derrière Grégory Coupet puis Hugo Lloris à Lyon, salue les débuts remarquables de Moulin.

Vercoutre lui a envoyé un SMS de félicitations

« Un gardien remplaçant de longue date est soumis à un jugement rapide. Il ne doit pas se louper dans les deux-trois premiers matches ! Jessy a-t-il commis une erreur depuis qu’il est numéro 1 ? Jessy, c’est un bosseur, un mec qui a la banane, un joueur dans l’âme... Après des années jalonnées de périodes de frustration, il connaît son heure sur le tard. Le plaisir doit être énorme. Je ne doute pas qu’il tienne le poste sur la durée », a confié l'ex doublure lyonnaise, qui n'a également pas manqué de féliciter directement Jessy Moulin :

« Après sa finale de Coupe de France, je lui ai envoyé un sms de félicitations et dans la foulée j’ai édité une compilation de ses actions du soir à destination des gardiens de but de l’Impact de Montréal dont je suis l’entraîneur. Je voulais illustrer l’agressivité nécessaire que réclame le poste et la justesse dans son jeu au pied. Relancer aussi proprement face au PSG, ce n’est pas donné à tous les gardiens... »