ASSE : un ancien de l'OL snobe le pire cauchemar de l'OM contre les Verts

Même quand l'OL et l'ASSE traversent des moments difficiles, comme c'est le cas en ce moment, la rivalité n'est pas mise de côté. On en veut pour preuve les propos tenus par Ludovic Giuly sur la chaîne YouTube de la Ligue 1. Invité à commenter le mythique quadruplé d'Alex contre l'OM (5-1) en décembre 1999, l'ancien Lyonnais a expliqué qu'il n'en avait aucun souvenir car il snobait les matches de l'ASSE. Même ceux qui sont entrés dans la légende comme ce carton face à l'autre Olympique...

"En tant que Lyonnais à l’époque, je ne regardais pas du tout"

"Alex et Aloisio ? Honnêtement, Saint-Etienne, en tant que Lyonnais à l’époque, je ne regardais pas du tout. Je sais qu’après ils sont partis à Paris. Honnêtement, ça ne m’a pas choqué les quatre buts d’Alex contre l’OM. Je n’en avais pas le souvenir. Ça ne m’a pas marqué car ce ne sont pas des joueurs qui m’ont marqué. Maintenant que je revois les images, je vois qui sont ces joueurs. J’accepte que des gens aient été inspirés par ces quatre buts-là. Je crois que c’est toute l’équipe de l’OM qui a déconné ce soir-là. Steph Pédron je l’ai revu à Lorient, ce joueur était d’une finesse et d’une patte gauche incroyable. Mais franchement je ne me souvenais pas des quatre buts d’Alex. Sa célébration quand il fait la panthère non plus."

