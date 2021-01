ASSE : un ancien de la maison déjà en route pour remplacer Thuilot !

Ce dimanche, l'ASSE a donné un peu de piquant à l'actualité du club stéphanois avec l'annonce du départ de Xavier Thuilot. Le directeur général des Verts a mis fin à sa collaboration avec le club, dans une séparation qui s'est faite à l'amiable selon le Progrès.

Et visiblement, la succession semblait déjà réfléchie avant l'annonce du départ de Thuilot. EVECT a cité Jean-François Soucasse comme cible potentielle pour s'installer au poste de directeur général. Le Progrès se veut plus affirmatif encore, assure que Soucasse « va très probablement » prendre le relais de Xavier Thuilot.

Soucasse a porté le maillot de l'ASSE deux ans

Jean-François Soucasse, directeur général du TFC il y a encore quelques mois, est un nom connu des supporters de l'ASSE. Le dirigeant de 48 ans était auparavant un milieu de terrain engagé avec les Verts entre 1995 et 1998. Ses deux saisons disputées avec les Verts entre 1995/96 et 1997/98 avaient été entrecoupées d'un prêt d'un an du côté de Perpignan. Soucasse n'arrive donc pas en terrain totalement inconnu dans le Forez.