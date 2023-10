ASSE : un ancien de la maison et du FC Nantes menace les Verts

Zapping But! Football Club ASSE : doit-on accepter d'être un club banal ?

Flop industriel de l’ASSE entre 2018 et 2020, Loïs Dony a longtemps été raillé à Saint-Étienne pour son manque d’adresse dans la zone de vérité. De retour dans les rangs d’Angers, l’attaquant de 30 ans enquille désormais les buts en Ligue 2 (5) et promet une forme optimale à la fin du mois... pile pour affronter les Verts (30 octobre) !

« D'ici 2 ou 3 semaines, ce sera mon pic de forme »

« J'estime que je ne suis pas encore à 100 % de mes capacités physiques. J’ai de temps en temps des vieux démons qui reviennent au niveau du genou. Il va très bien mais je n’ai pas encore ma mobilité totale. Je peux gagner encore plus en dynamisme, en vivacité. Et si j’arrive à perdre un ou deux kilos, ça se verra sur le terrain, a confessé l’ancien du FC Nantes dans Ouest France. J’arrive à faire des différences aujourd’hui et si je m’affine, ce sera encore mieux. Je vois le bout du tunnel, il faut continuer. Et je pense que d’ici deux ou trois semaines, ce sera mon pic de forme. » Les Verts sont prévenus.

Podcast Men's Up Life