ASSE : un ancien de la maison verte règle des comptes

A l'ASSE, il a tout connu. Un poste d'attaquant, tout d'abord, puis des responsabilités à la cellule recrutement, ainsi qu'à la tête des équipes U17 et U19 du club du Forez. On parle ici de Lilian Compan, que les supporters des Verts n'ont pas oublié et qui, aujourd'hui, occupe une place importante à la direction du club de Hyères.

Compan, qui a connu Laurent Batlles à l'ASSE car il a été un temps son adjoint, est revenu sur le site poteaux carrés, sur la nomination au poste d'entraîneur de l'ancien joueur. Et, de toute évidence, il avait à dire et quelques choses à régler.

"Je suis content que Laurent Batlles ait été nommé entraîneur des pros. Ça aurait une bonne chose que Laurent décroche ce poste il y a quelques années mais d’autres choix ont été faits à l’époque… En tout cas je n’ai aucun doute sur ses capacités à aider le club à remonter. Pour moi c’est une évidence que Laurent ait été nommé. C’est le meilleur choix. Sainté a nommé un excellent entraîneur, maintenant il faut lui donner le matériel, les moyens de mettre en place quelque chose pour sortir de ces années très compliqués que vit le club depuis quelques années.

Beaucoup d’erreurs ont été commises à l’ASSE depuis trois ou quatre ans. La relégation des Verts, ce n’est que la suite logique de plusieurs années d’errances(...)Je suis abattu car on s’est levé le cul comme pas possible pour faire remonter Sainté dans l’élite et 18 ans après on redescend en Ligue 2. Pfff… Moi ça me peine, le club n’a rien à faire là. Beaucoup de choses doivent être changées dans ce club. J’espère qu’on donnera les moyens à Laurent et à son staff de pouvoir mettre en place certaines choses. Et qu’on n'écoute plus en interne des pseudo-personnes qu’on ne voit jamais et qu’on écoute trop. Si ces personnes avaient fait du bon boulot, on le saurait aujourd’hui.

Ça fait un moment que les deux présidents auraient dû vendre le club, il ne faut pas se voiler la face. J’espère que ça va être vendu, apparemment c’est sur la bonne voie d’après ce que j’ai compris. Mais y’a pas que là que ça doit bouger. En interne, il y a des personnes qui sont là depuis des lustres et d’autres personnes qu’on a mis avec ces personnes qui sont là depuis des lustres. À un moment donné, c’est aussi ça le problème. Il y en a un qui est parti récemment. Voilà. Il faut passer à autre chose, il faut tourner la page. Je crois que c’est important. J’espère vraiment que Sainté va repartir sur de bonnes bases et pas se remettre à faire du bricolage comme ces dernières années."

Pour résumer Passé au club il y a des années, en qualité de joueur puis d'entraîneur, Lilian Compan donne son point de vue sur la récente nomination comme entraîneur de Laurent Batlles. Et règle également quelques comptes avec des personnes qui devraient se reconnaître.

Benjamin Danet

Rédacteur