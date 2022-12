ASSE : un ancien dirigeant du PSG et de Bordeaux cartonne le tandem Romeyer - Caïazzo !

Un temps évoqué du côté de l'ASSE pour récupérer le poste de directeur sportif qu'il a occupé au PSG et aux Girondins, Alain Roche ne regrette visiblement pas de ne pas avoir rejoint le tandem Romeyer – Caïazzo dans le Forez.

Dans un entretien à Europe 1, l'ancien défenseur a été lancé sur la situation des Verts, dernier de Ligue 2, et Alain Roche a envoyé du lourd sur les co-actionnaires de l'ASSE qu'il juge complètement responsables de la situation.

« Saint-Etienne ? C’est un club, je peux vous le garantir, qui n’a pas de problèmes d’argent. Tous les plus gros salaires sont partis, ils ont fait de très belles ventes, et des rentrées vont encore arriver suite à ces ventes-là. C’est un club qui est sain financièrement. Le problème c’est qu’à un moment, il y a des dirigeants qui n’ont pas bien géré ce club. Il y avait des gens qui voulaient l’acheter, ils n’ont pas voulu le vendre parce que Bernard Caiazzo souhaitait vendre mais voulait continuer de rester au club pour avoir un poste à la Ligue. Et il y a deux Présidents qui ne s’entendent plus, un qui vit à Dubaï mais qui est renié par les supporters… A partir du moment où vous n’avez pas de patron, ça part à vau-l’eau ».