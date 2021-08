ASSE : un ancien du club dithyrambique sur Puel, moins sur Caiazzo et Romeyer

Zapping But! Football Club ASSE : les meilleures déclarations de l'année 2020

Arrivé en février 2018 pour intégrer la cellule de recrutement de l'ASSE, Julien Cordonnier en a pris la tête de mars 2020 à mai dernier. Désormais en poste à la Berrichonne de Châteauroux, il a évoqué, à l'occasion d'une interview à Farid Rouas, son passage chez les Verts, les difficultés de la présidence à deux têtes mais aussi le travail de Claude Puel, qu'il trouve formidable.

"Une présidence à deux têtes, on sait que ce n’est jamais évident. Je l’ai connu à Orléans, j’avais deux présidents, c’est quelque chose qui n’est pas évident. Cela peut créer à l’intérieur du club des zones différentes. En tant que salarié, ça n’a jamais été un problème pour moi. En ce qui concerne Claude Puel, je pense qu’il a permis au club de se remettre à flot financièrement. Sincèrement, je pense que c’est le seul entraîneur en France qui est en capacité de faire ce qu’il a fait, avec le nombre de jeunes joueurs qu’il a pu lancer depuis qu’il a pris l’équipe à Saint-Etienne et d’arriver à se maintenir, certes difficilement. C’est très difficile de mettre en place ce qu’il veut faire, surtout dans un club comme Saint-Etienne où la pression populaire est importante. Il a répété depuis sa signature que le club n’était pas actif sur les mercatos, c’est la réalité. On a été actif surtout dans la sortie des joueurs mais peu dans le recrutement, si ce n’est sur des jeunes joueurs ou des paris."