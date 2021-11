ASSE : un ancien du club est inquiet pour le maintien des Verts

Zapping But! Football Club Le journal de l'AS Saint-Etienne : Peut-on croire en des jours meilleurs?

Dans un live Instagram de Farid Rouas, l'ancien responsable du recrutement de l'AS Saint-Étienne, David Wantier, qui est à présent l'agent de Romain Hamouma, s'est confié sur la situation du club stéphanois où il n'a pas caché son inquiétude pour le maintien.

"On pourra être soulagé une fois qu'il y aura un maintien. Une victoire ne fait pas une saison. On peut-être inquiet de cette situation. La façon dont s'est déroulée le match est inquiétante aussi, parce que vous êtes menés 2-0. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a du cœur, de l'envie dans cette équipe. Ça revient à l'énergie. (...) Je suis très heureux que Saint-Étienne ait gagné parce que je porte ce club dans mon cœur. Mais je suis inquiet parce que j'ai du mal à penser que le maintien va être simple à acquérir."

