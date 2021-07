ASSE : un ancien du FC Nantes craint une descente des Verts en Ligue 2

Zapping But! Football Club ASSE : l'edito de Laurent Hess sur le joli coup Pape Cissé

Objectif Maintient pour les Verts. Telle est la vision des choses de Sébastien Piocelle. Défait par l’Olympique de Marseille ce mercredi en amical 2-1, les stéphanois s’en sont bien sortis, tant ils ont été dominés et pauvres offensivement. Hormis l’exploit individuel de Wahbi Khazri, les Verts n’ont que trop peu inquiété la défense phocéenne. Une situation qui ne rassure pas le consultant d’RMC Sport, Sébastien Piocelle.

« Faire le dos rond et ne pas descendre »

Interrogé sur la situation du club le plus titré de France, l’ancien canari s’est dit déçu de ce qu’il a vu durant cette préparation et craint qu’une saison galère attend les foréziens. « Individuellement, il y a quand même du talent. Ce serait bien que ce soit un peu plus collectif, c’est-à-dire qu’ils fassent autre chose que ce qu’on a vu contre l’OM. Je n’ai pas vu tous les matchs de préparation de Saint-Etienne, mais c’est vrai qu’il faudrait un peu plus d’enthousiasme, un peu plus d’envie d’aller vers l’avant. C’est une tactique de jouer assez bas et de jouer en contre, mais je pense comme Claude Puel que ça peut être une année galère pour les Stéphanois. (…) J’ai l’impression que l’objectif est de faire le dos rond – il y a peut-être encore une année galère, une sorte de transition pour qu’il y ait un repreneur – et de ne pas descendre. » - propos retranscris par Foot Radio. Si Claude Puel n’a pu s’appuyer sur la présence de tous ses joueurs, l’entraineur va devoir semble-t-il sauver les meubles comme il l’avait annoncé afin de redresser le club.