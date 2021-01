ASSE : un ancien du LOSC colle un tacle à Claude Puel... pour mieux le remercier !

Le site Le Petit Lillois a retrouvé la trace de Rafael Schmitz, passé au LOSC entre 2001 et 2008. L'occasion pour l'ancien défenseur brésilien des Dogues de revenir notamment sur ses rapports avec Claude Puel, le manager de l'ASSE, qui avait alors hissé les Dogues en Ligue des champions. « Coach Puel aimait bien changer tout le temps, a confié Schmitz. Franchement, je n’aimais pas beaucoup. Moi, je voulais jouer. Plus on joue, plus on a de confiance, de rythme de jeu. Là, ça cassait tout. Mais on avait un très bon groupe avec de très bons joueurs, c’est pour ça qu’il pouvait faire tourner autant. »

Rafael Schmitz : « On était toujours en bagarre »

Et au Brésilien d'expliquer plus en détails... « Lui et moi, ça fait deux. On était toujours en bagarre : à l’entraînement, à la causerie, après le match, avant le match, pendant les analyses vidéos… Mais je ne peux que le remercier, il était toujours là pour moi, pour me faire progresser. Il a eu de la patience avec moi et avec tous les joueurs. C’est quelqu’un de formateur, un très bon coach qui aide à se surpasser. Il veut toujours plus, à chaque moment, sur chaque situation. A la causerie, il me disait : « Tu as choisi ça, mais tu devais faire ça ». Alors, je lui répondais : « Coach, je n’ai même pas une seconde pour choisir. » Maintenant, je me dis que c’est ça qui m’a fait progresser. » Un mal pour un bien, donc. Et au final, un joli compliment !