ASSE : un ancien du LOSC, du PSG et du FC Barcelone a façonné Niels Nkounkou

Zapping But! Football Club ASSE : Caïazzo - Romeyer, est-ce qu'on en a encore pour longtemps ?

Dans un long entretien accordé au site de la LFP, Niels Nkounkou, très performant depuis son arrivée à l'ASSE en janvier, est revenu sur son expérience à Everton, où il a beaucoup appris aux côtés d'un certain Carlo Ancelotti mais aussi de Lucas Digne... « J'avais mon propre modèle sous les yeux avec Lucas Digne, a-t-il confié. J’avais déjà un joueur de qui je devais m’inspirer et essayer de répéter les gestes. Ce n’était pas toujours aussi bien fait que lui mais j’essayais en tout cas (rires). Disons que j’essayais de faire comme lui mais en amenant mes qualités. »

« J’essayais de m’inspirer de sa qualité de centre »

Et à lui d'ajouter... « Je ne le voyais pas comme un concurrent et lui non plus. C’était le titulaire et moi, j’étais là pour apprendre, pour être prêt quand Lucas aurait un souci. Et ce n’était pas forcément lui ou moi puisqu’on était parfois amenés à jouer ensemble lorsque Lucas était à gauche d’une défense à trois et, moi, dans le couloir devant lui. J’essayais de m’inspirer de sa qualité de centre et de sa façon de donner de la voix car c’était lui le capitaine lorsque Seamus Coleman n’était pas là. »