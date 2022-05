ASSE : un ancien Vert escroqué par ses anciens agents

Zapping But! Football Club ASSE : Pascal Dupraz a-t-il un avenir à Sainté ?

Dans leur carrière, de nombreux footballeur ont été accompagnés parfaitement par leur agent qui représente leurs intérêts du mieux possible. Récemment, un ancien joueur de l’ASSE a révélé par ses anciens agents pour un montant fou.

Dans un entretien avec Le Média Carré, Yohan Mollo s’est confié sur ce passage compliqué de sa vie : « C'est une manipulation et une bande organisée dont j'ai été victime toute ma carrière parce que j'ai travaillé avec eux toute ma carrière. Le monde du football est un milieu féroce, où il n'y a que les plus forts qui restent. Mais j'ai payé la rançon de la gloire parce que j'ai été entouré de personnes assez toxiques. Il s'est avéré tout simplement que j'ai été manipulé durant 10 années de ma vie et à la 11e ou 12e j'ai découvert la vérité. » Au total, il estime avoir perdu entre “10 et 15 millions d’euros“.

Adam Duarte

Rédacteur