ASSE : un ancien flop des Verts est dans la forme de sa vie !

Un gros match pour ses débuts à Bordeaux, quelques éclairs et au final, un sentiment de gâchis... Oussama Tannane n'a pas franchement laissé de bons souvenirs à l'ASSE, quittée à l'issue de son contrat. Mais après bien des déboires, il retrouve toute son efficacité cette saison.

5 buts et 6 passes décisives pour Tannane cette saison

Buteur et passeur samedi lors de la victoire du Vitesse Arnhem à Emmen (4-1), Tannane (26 ans) confirme ses très bonnes dispositions. Le milieu de terrain marocain, laissé libre par l'ASSE l'été dernier après plusieurs prêts à Las Palmas, Utrecht et au Vitesse, totalise 5 buts et 6 passes décisives depuis le début de la saison. Son équipe est 2e du championnat hollandais derrière l'Ajax. Tannane avait inscrit 5 buts et 4 passes décisives en 57 matches sous le maillot vert. Il en est à 11 buts et 11 passes décisives en une saison et demie avec le Vitesse Arnhem, en 36 matches.