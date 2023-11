ASSE : un ancien gardien des Verts de retour à Saint-Étienne !

Zapping But! Football Club ASSE : le palmarès complet des Verts

Les supporters de l’ASSE n’ont pas oublié Pape Coulibaly. Si ce nom ne parle peut-être pas au grand public, le gardien sénégalais est pourtant passé par le centre de formation du club forézien avant de disputer deux petits matches au plus haut niveau, contre le LOSC et l’OM. De passage dans le Forez, le nouveau gardien de l'Etrat La Tour (R2) s’est rappelé au bon souvenir de son club de cœur.

Coulibaly se rappelle au bon souvenir de l'ASSE

« J’ai été repéré au Sénégal, puis je suis arrivé en France en 2005 pour intégrer le centre de formation de l’ASSE. J’ai signé un contrat professionnel avec l’équipe première, et j’ai joué deux matchs au plus haut niveau, contre Lille et Marseille, en remplacement de Jérémie Janot. J’ai disputé 200 rencontres avec l’équipe réserve, a-t-il raconté au Progrès. En 2013, mon contrat étant terminé, j’ai rejoint le Rodéo FC à Toulouse. Puis j’ai évolué avec les Hauts Lyonnais et Feurs avant de rejoindre L’Étrat/La Tour. J’ai répondu favorablement au projet qui m’a été présenté par Louis Picone, le vice-président, bien entouré par Fred Renaudier et Laurent Nivet. C’est aussi lié à l’arrivée de Jeannot Dées avec qui je travaille pour les entraînements des gardiens de but. »

