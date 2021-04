ASSE : un ancien héros du Stade Rennais fait les affaires de Puel

Zapping But! Football Club ASSE : l'edito de Laurent Hess sur Mathieu Debuchy

La fin de saison de l’ASSE risque d’être tendu... au niveau des gardiens. Si Etienne Green fait un travail remarqué depuis plusieurs matches, Jessy Moulin ne devrait pas être opérationnel avant cdt été alors que Stefan Bajic a aussi quelques pépins physiques.

Il n’est donc pas à écarter totalement qu’une chance soit donnée à Boubacar Fall en cas de nouveau coup dur pour Claude Puel. En attendant, le jeune gardien sénégalais en profite pour peaufiner sa progression chez les Verts et peut compter sur l’ancien héros du Stade Rennais Edouard Mendy pour lui prodiguer quelques précieux conseils.

Edouard Mendy conseille Boubacar Fall

« Vu ma taille et mon physique, je ressemble à Thibault Courtois mais en vérité, mon modèle, c'est Edouard Mendy. Il m'a impressionné en équipe nationale et il ne cesse de m'encourager et de me faire comprendre le milieu professionnel, a fait savoir Fall dont les propos sont relayés par Poteaux Carrés. Je pense à disputer les grandes compétitions comme l'Europa League et la Champions League. Je suis à Saint-Étienne et je ne peux que rêver de les disputer avec cette équipe, vu que je suis encore là. »