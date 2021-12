ASSE : un ancien président s'invite dans le dossier du rachat des Verts

Zapping But! Football Club ASSE : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

André Laurent, président de l'ASSE entre 1983 et 1993 s'est dit favorable au projet piloté par Olivier Markarian, dans Le Progrès. « Olivier Markarian s’est positionné ? Un entrepreneur local qui a réussi et qui connaît l’environnement, ça me paraît être la meilleure solution, a-t-il soutenu. C’est mieux que quelqu’un qui pose des millions sur la table et ne vient que le jour du match. À Saint-Etienne, ça ne marchera pas. Pour la vente du club, il ne doit pas être question d’affinité ou d’affect. Seul l’intérêt suprême doit primer. L’hypothèse que les deux présidents vendent tout en restant dans l’organigramme du club ? Quand on finit, on tourne la page. On devient disponible pour éclairer la route mais pas de l’intérieur. Sinon, cela risque de créer des contre-pouvoirs. »

Olivier Markarian pourrait prochainement présenter une offre commune avec un autre candidat au rachat du club, Serge Bueno.