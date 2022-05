ASSE : un ancien ravive le souvenir de la victoire en Coupe de la Ligue

Zapping But! Football Club ASSE : les Verts sans cellule de recrutement, un problème ?

Ça semble loin aujourd'hui mais il fut un temps, pas si lointain, où l'ASSE se mêlait à la lutte pour les places européennes. Et se permettait même de remporter un trophée, en l'occurrence la Coupe de la Ligue 2013 (1-0 contre le Stade Rennais). Ce temps béni, le milieu de terrain ivoirien Ismaël Diomandé, qui débutait tout juste à l'époque et qui joue aujourd'hui à Samsunspor, l'a évoqué au cours d'une interview au magazine Life.

"Je débute en France à Aubervilliers à l’âge de 14-15 ans. Puis, je vais dans un centre de formation à Paris où je passe une année avant d’aller au Paris FC. Sur place, je fais mes premiers pas avec les jeunes, puis quelques matches avec les professionnels. Après, je devais faire le choix entre les clubs de Lille, Saint-Étienne et Rennes. J’ai opté pour l'ASSE.

Avec les jeunes de Saint-Étienne, nous avons fait un très bon parcours en Gambardella avec une très bonne équipe. Nous arrivons en finale au Stade de France. Là, nous jouons contre Monaco et nous perdons aux tirs au but. Juste après cette aventure, je signe mon premier contrat professionnel. Mes meilleurs souvenirs chez les Verts ? Déjà, la Gambardella parce que ç’a été une belle expérience pour le jeune de 16 ans que j’étais. La seconde, c’est notre victoire en Coupe de la Ligue au Stade de France, la participation à l'Europa League, etc."

