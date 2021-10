ASSE : un ancien salarié du club stéphanois nous écrit

Zapping But! Football Club ASSE - OGC Nice : Le débrief et la présentation du Derby

Il y a quelques jours, sur notre site, notre correspondant à Saint-Etienne, Laurent Hess, vous apprenait, en exclusivité, que les dirigeants de l'ASSE songaient, en cas d'éviction de Claude Puel, à David Guion. Passé par le Forez dans les années 2000, au centre de formation et aux côtés de Laurent Roussey sur le banc de touche de l'équipe première, Guion est aujourd'hui sans club, parti comme vous le savez du Stade de Reims au terme de la dernière saison de Ligue 1.

Quelques heures après notre information, le quotidien l'Equipe sortait une liste de techniciens, tous susceptibles de remplacer Claude Puel. Parmi eux, David Guion, dont le nom, paraît-il et selon le quotidien Equipe, avait été soufflé à Roland Romeyer par Philippe Lyonnet. Ce dernier, qui ne travaille plus pour l'ASSE depuis quelques semaines alors qu'il était directeur de la communication, a depuis tenu à faire savoir que cette information était totalement fausse. Et que jamais, il n'était intervenu pour favoriser telle ou telle venue.

Notre site ayant repris la liste de l'Equipe, avec les termes du quotidien sportif, Philippe Lyonnet nous demande de donc de préciser qu'il n'est en rien dans l'apparition du nom de David Guion. Ce que nous faisons.

