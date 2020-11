ASSE : un ancien stéphanois envoie les Verts en Ligue 2

Pour certains, c'est déjà l'heure des pronostics. Alors que la saison débute et que personne ne peut même assurer qu'elle ira à son terme en raison de l'épidémie du coronavirus. Peu importe, certains consultants et d'anciens joueurs livrent leurs pronostics. C'est le cas du défenseur Alaeddine Yahia, notamment passé par l'AS Saint-Etienne, plus d'une saison, le Racing Club de Lens (5 saisons) et le SM Caen.

Invité sur Lensfoot, l'émission consacrée à 100% sur l'actualité des Sang et Or, Yahia n'a pas hésité envoyer les verts en Ligue 2 la saison prochaine. Selon, lui, ils seront relégables. "Je mets Saint-Etienne dans cette catégorie, oui. Je ne sais pas si vous regardez les matchs comme moi, de la première à la dernière minute. Les jeunes sont bons, mais tu ne peux pas te maintenir avec une équipe aussi jeune. C'est impossible. Et heureusement qu'ils ont pris dix points."

Les dix points en questions correspondant aux quatre premières journées de Ligue 1 avec trois victoires et un nul. Depuis, les joueurs de Puel restent sur cinq défaites consécutives.