ASSE : un ancien Vert a définitivement pris le pouvoir à l’OM !

Zapping But! Football Club ASSE : le palmarès complet des Verts

Arrivé à l’OM en mars 2022 avec le titre de « directeur général adjoint en charge des finances et des investissements de l'OM », Stéphane Tessier (49 ans) a eu une promotion au moment de l’annonce de la nouvelle organisation du club phocéen suite au départ de Javier Ribalta.

Tessier va décider pour le remplaçant de Ribalta

En effet, l’ancien DG des Verts (2010-15) a été nommé « Directeur Général avec notamment sous sa responsabilité cinq pôles clés à savoir les Opérations, le Business, l’Administratif et Finance, la Communication et le Sportif ». Une preuve supplémentaire de sa prise d’influence, lui qui avait déjà attiré par mal d’anciens stéphanois dans l’organigramme ces derniers mois (Friio, Paradinas, etc.) et qui est passé proche de faire nommer Christophe Galtier plutôt que Gennaro Gattuso au poste d’entraîneur suite au départ de Marcelino.

Preuve de son influence grandissante dans l’esprit de Pablo Longoria, le nouveau dirigeant qui sera nommé à la place de Ribalta verra l’intitulé de son poste décidé par Stéphane Tessier. Poste qui ne sera pas celui de « directeur du football ». C’est le journaliste de la Provence Alexandre Jacquin qui a apporté cette précision utile sur le sujet…

À noter que le « remplaçant » de Javier #Ribalta (le nom de Mehdi #Benatia est bien avancé comme révélé dans @laprovence ce matin par @gouffa83) ne sera pas nommé « directeur du football ». L’intitulé du poste reste à définir, sous la direction de Stéphane Tessier. #OM https://t.co/0pjNbsKJLh — Alexandre Jacquin (@AJac13) October 11, 2023

Podcast Men's Up Life