ASSE : un ancien Vert a entrevu l'enfer, ses révélations sont déchirantes

Dans un entretien accordé au journal L'Equipe, l'ancien latéral droit de l'AS Saint-Etienne, Patrick Guillou, désormais consultant pour la chaîne beIN Sports, a raconté comment il est revenu de sa descente aux enfers après deux tentatives de suicide.

"J'étais dans un état lamentable"

Patrick Guillou Credit Photo - Icon Sport

"À 45 ans, il y a eu une remontée des égouts, un traumatisme d'enfance, et tout s'est enchaîné. Je ne dormais plus, j'étais perturbé, accro au Stilnox, au Tétrazépam. J'en prenais neuf pour dormir quand il en faut un demi. Je suis parti aux États-Unis où je me suis cramé le cerveau, j'étais dans un état lamentable. Et j'ai fait deux tentatives de suicide. J'ai vu mon âme. (...) Le docteur Brochet des Girondins a vécu trois mois dans mon appartement jusqu'au jour où la mère de mes enfants a décidé de m'interner six semaines. J'ai dépassé le cap de la stabilité, je suis au-delà. Je ne vacille plus, je ne suis plus attiré par la noirceur de l'âme qui te pousse toujours plus loin, dans l'autodestruction. Je me reconnaissais dans les textes de Capdevielle, de Bashung, ils étaient écrits pour moi et j'allais plus loin. J'ai fait souffrir beaucoup de gens autour de moi car je n'arrivais pas à m'en sortir seul", a-t-il confié non sans émotion.