ASSE : Un ancien Vert a prêté allégeance à l'OL !

Double finaliste de la Coupe Gambardella en 2011 et 2012, lors de son passage au centre de formation de l'ASSE, Kévin Mayi, qui évoluait à Brest la saison dernière, a marqué samedi le but de la victoire pour sa nouvelle équipe, Umraniyespor, contre Bandirmaspor (1-0) lors la première journée de L2 turque. Un but inscrit à la 89e minute alors que l'attaquant était entré à l'heure de jeu.

Des débuts victorieux pour Mayi, à 27 ans. Mais le site Poteaux Carrés indique que l'attaquant, également passé par Niort et les Pays-Bas (NEC Nimègue) a choisi de porter le n°69, lui qui est natif de Lyon. Drôle de choix pour un joueur formé au bon air de L'Etrat, non ?