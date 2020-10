ASSE : un ancien Vert accable Denis Bouanga

C'est fort logiquement que l'ASSE s'est inclinée dans la journée face au FC Metz. Une défaite, 2-0, au terme d'un match sans, dépourvu d'occasions franches et de situations favorables. Les Verts, composés de jeunes joueurs par la volonté de l'entraîneur Claude Puel,n manquent de justesse technique et d'expérience.

Ce qui n'empêche pas les cadres, supposés, de passer au travers. Comme ce fut le cas ce Denis Bouanga, qui sur le premier but messin, commet l'erreur de quitter le mur et de laisser passer le ballon de Boulaya qui finit sa course au fond des filets. Sur la chaîne Téléfoot, l'ancien milieu de terrain de l'ASSE, Mathieu Bodmer, l'a souligné. Propos retranscrits par le site poteauxcarrés.

""Les Verts sont dans le dur actuellement, ils ont beaucoup de blessés. Il y a beaucoup de jeunesse, des erreurs, un but contre son camp. Sur l’ouverture du score, un joueur sort du mur, c’est un scandale."