ASSE : un ancien Vert bien connu des Girondins défend les dirigeants stéphanois

Les dirigeants stéphanois ont enfin trouvé un soutien : Josuha Guilavogui (Wolfsburg, 32 ans) ! Ancien joueur de l’ ASSE (2009-2013), le milieu de terrain n’a pas caché son inquiétude au sujet de la situation sportive de son club formateur mais fait confiance pour redresser la barre.

« C’est très compliqué à l'AS Saint-Étienne, mais j'ai confiance en Loïc Perrin et aux gens qui sont à la tête du club. Je pense qu'ils ont fait un bon recrutement cet hiver. Ils ont pris notamment Gaëtan Charbonnier qui est un attaquant qui sait marquer des buts », a-t-il rassuré sur beIN SPORTS.

Au-delà du mercato et des dirigeants de l’ASSE, Guilavogui reste attentif aux matches des Verts et estime que la victoire de samedi sur le FC Annecy (3-2) est le déclic qu’il fallait dans cette phase retour du championnat. « Il fallait vite retrouver le chemin de la victoire et enclencher une série. J'étais content qu'ils aient pu gagner le dernier match à domicile », a-t-il savouré.