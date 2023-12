ASSE : un ancien Vert cambriolé et traumatisé avec sa famille

Zapping But! Football Club TOP 10 des meilleurs buteurs de Ligue 2 BKT

C'est le club anglais de West Ham qui a donné de plus amples informations au sujet de l'ancien défenseur de l'ASSE, Kurt Zouma. Au travers d'un communiqué et afin d'expliquer l'absence de dernière minute de l'international français lors du match opposant les Hammers à Crystal Palace. Ni blessure, ni coup de moins bien, mais un terrible cambriolage au domicile de Zouma alors qu'il s'y trouvait avec sa famille.

West Ham offre une récompense

"La maison de Kurt Zouma a été cambriolée samedi alors que toute sa famille était dans la maison, laissant toutes les personnes présentes extrêmement affligées. Même si, heureusement, personne n’a été blessé, ce fut une expérience traumatisante pour le défenseur de West Ham, sa femme et leur jeune famille. Les cambrioleurs ont emporté des objets de grande valeur et d’une grande importance personnelle et sentimentale pour la famille."

A noter que le club anglais a décidé d'offrir 25 000 livres à toute personne susceptible de donner des informations permettant l'identification des agresseurs. Selon le tabloïd The Sun, auraient été dérobés dans la maison de la famille Zouma des objets de valeur estimés à près de 100 000 euros.

