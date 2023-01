ASSE : un ancien Vert coûte très cher à son club

Zapping But! Football Club ASSE : top 10 des valeurs marchandes des Verts

L'information a été donnée par la gazette du Fennec et relayée par le site dédié aux supporters stéphanois, poteauxcarrés. Elle concerne un pur produit de la formation de l'ASSE, Idriss Saadi, vainqueur de la Coupe Gambardella en 2011 mais qui n'a jamais confirmé, ni à Sainté ni ailleurs, son potentiel de serial buteur.

Après des expériences à Strasbourg, puis à Bastia, Saadi avait signé l'été dernier au CR Belouizdad, champion d'Algérie en titre. Un pari qui ne s'est pas vraiment avéré concluant, surtout pour les finances du club algérien, le contrat de l'attaquant ayant été récemment rompu à l'amiable.

"Idriss Saadi devait jouer deux saisons. Finalement, il n’est resté que quelques mois et fait des apparitions désastreuses non sans repartir avec les valises pleines. Saadi avait un salaire de 3,5 millions de dinars (23 000 euros) mensuels. Il a perçu 6 mois et a réussi à négocier 10 autres pour rompre “à l’amiable” le bail avec le Chabab(...)Au final, l’aventure algérienne de Saadi se résume à 368 000 euros de salaire pour 4 matchs de Ligue 1 Mobilis (dont 2 titularisations et 0 but marqué)."