ASSE : un ancien Vert dresse la liste des dangers du côté de l'OM

Quand les médias n'en ont que pour le très artificiel Clasico, le vrai classique du championnat de France opposera l'ASSE à l'OM samedi prochain à Geoffroy-Guichard. Soit les deux seuls clubs ayant vraiment fait chavirer le cœur des Français et comptant les plus grandes communautés de supporters. Pour cette affiche, l'ancien Vert (1985-86) et Olympien (1990-91) Bernard Pardo a été questionné par le site Poteaux Carrés. Il a notamment listé tous les dangers guettant les Stéphanois...

"Sainté devra faire un grand match pour s’imposer car les Marseillais sont chirurgicaux. Il leur faut moins d’occasions qu’aux Verts pour marquer. J’ai vu que Milik s’est blessé avec la Pologne, il sera sans doute absent pour affronter Saint-Etienne. Ce n’est pas anodin car depuis le mois de février, il a marqué dix buts : six en L1 et quatre en Coupe d’Europe. Quand bien même il serait forfait à Sainté, l’OM a les armes pour faire mal aux Verts car le danger peut venir de partout dans cette équipe. Dimitri Payet notamment est capable à tout moment de faire la différence, c’est un poison pour les équipes adverses. Arrivé au mercato hivernal, Bakambu a réussi ses débuts en marquant à Lens et il a également scoré contre Metz et lors du dernier match contre Nice. Guendouzi, Gerson et Ünder peuvent aussi trouver la faille, les Verts l’ont d’ailleurs appris à leurs dépens à l’aller…"

#ASSE Ancien coéquipier de Pascal Dupraz et de Jean-Luc Ribar, Bernard Pardo s'est confié à Poteaux Carrés à une semaine du choc qui opposera les deux plus grands clubs du football...https://t.co/EO8z2HXRxn — Poteaux Carrés (@poteauxcarres) March 26, 2022

Raphaël Nouet

Rédacteur