ASSE : un ancien Vert et du LOSC balance sur le PSG

Le PSG attire de nombreuses critiques depuis son élimination contre le Real Madrid en huitième de finale de la Ligue des Champions. Le club de la capitale voit un ancien joueur de Ligue 1 balancer sur les coulisses du club.

Sur RMC, Mathieu Bodmer s’est exprimé sur les gros soucis au PSG : « On connait des gens dans le club qui ne travaillent pas bien au quotidien non plus. Il y a trop de monde dans ce club depuis plusieurs années, qui sont sur le marketing, l’image du club, la vente de maillots… Quand tu joues à domicile sans ton maillot, qu’on te parle de la boutique de la 5e avenue plus que du match du Real, moi ça me rend fou. »

🗣💬"La situation n'est pas catastrophique. Ils sont en train de se tuer tout seuls. La gestion des cadres de Sampaoli est un problème."@BODMERmathieu ne comprend pas le climat instable à l'OM actuellement et estime que joueurs, coach et supporters manquent d'unité. pic.twitter.com/eZNfxOu8Y2 — Rothen s'enflamme (@Rothensenflamme) March 9, 2022