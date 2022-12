ASSE : un ancien Vert évoque la descente aux enfers du club stéphanois

Zapping But! Football Club ASSE : retour du public, élément déterminant ?

Son nom n'a pas marqué les esprits. Du moins à l'ASSE, lors de son éphémère passage en 1995-1996. On parle ici du milieu de terrain suisse, Christophe Ohrel, qui n'avait pu empêcher la descente des Verts en D2 au terme de la saison. Dans les colonnes du quotidien suisse, Le Matin, l'ancien international est longuement revenu sur la situation critique du club du Forez, bon dernier de Ligue 2.

Propos retranscrits par le site poteauxcarrés. "Depuis mon passage, il y a toujours eu des combats internes et politiques pour la direction qui ont coulé le club. À part quelques petits moments d’euphorie, sur ces trente dernières années, il y a toujours eu des hauts et des bas. J’ai le sentiment que depuis l’affaire de la caisse noire en 1982, le club ne s’en est jamais relevé. Cela me fait mal de voir qu’un club aussi mythique, qui a écrit l’histoire du championnat de France, tout en sortant de nombreux talents, se retrouve aussi bas. À vrai dire, c’est le néant et ça pour les gens là-bas, ça doit être incompréhensible.

La colère des supporters après le barrage perdu contre Auxerre ? Quand j’y étais encore, nous avons vécu ce genre de scènes même si ce n’était pas aussi extrême. Notre terrain avait été suspendu plusieurs fois, notamment après nos derbies avec Lyon. Je me rappelle aussi que notre bus avait été caillassé à Gueugnon. Il faut bien comprendre que là-bas, dans cette région sinistrée où il n’y a pas grand-chose si ce n’est du chômage, les gens, qui viennent de toute la France, avaient besoin de rêver avec nous et ce n’était pas le cas."