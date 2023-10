ASSE : un ancien Vert plaide pour une confiance absolue en Laurent Batlles

Zapping But! Football Club TOP 10 des meilleurs buteurs de Ligue 2 BKT

En marge du match Troyes - ASSE (0-1) ce samedi, Poteaux Carrés a interview un ancien des deux clubs, Claude Robin, qui a dirigé la réserve stéphanoise de de 2005 à 2007 avant d'en faire de même dans l'Aube. Cet entraîneur expérimenté de 62 ans ne connaît pas personnellement Laurent Batlles mais au regard de son travail et de sa réussite à l'ESTAC, il estime qu'il mérite de s'inscrire dans la durée dans le Forez.

"Je trouve que Laurent Batlles ne s’en tire pas si mal"

"Je ne le connais pas personnellement mais j’apprécie beaucoup Laurent Batlles. Je me souviens qu’on s’était affronté quand il débutait sa carrière d’entraîneur à l'ASSE, il était alors l’adjoint de Thierry Oleksiak. Il était un peu impétueux à l’époque mais il a beaucoup appris, je trouve. C’est quelqu’un qui sait fédérer, et pour moi c’est une qualité énorme dans le football actuellement. Il faut lui laisser du temps, certainement. Il sait fédérer un groupe, c’est une grosse qualité. C’est très bien qu’il ait été maintenu en poste même quand les résultats n’étaient pas là. On connaît tous le contexte stéphanois, c’est très compliqué depuis quelques années dans ce club qui a fini par descendre en L2 et qui se retrouve à devoir se battre dans ce championnat loin d’être évident. Personnellement, je trouve que Laurent Batlles ne s’en tire pas si mal. Des journaux ont prétendu qu’il était sur la sellette, qu’il avait été lâché par le groupe. On voit bien qu’il n’en est rien et que le groupe est derrière lui."

Le calendrier de l'ASSE pour la saison 2023-24

🚌 #ESTACASSE - J9 (30 septembre, 15h) 💚



Vous vous rendez à Troyes ce samedi ? Voici les informations nécessaires 👇https://t.co/7mrUpLNPP6 — Supporters ASSE 👥 (@Supporters_ASSE) September 29, 2023

Podcast Men's Up Life