ASSE : un ancien Vert promu coach du SCO Angers l'an prochain ?

En fin de saison, la Ligue 1 va changer de coach doyen. En effet, après dix ans sur le banc, Stéphane Moulin a annoncé hier son départ du SCO Angers. A l'occasion d'une conférence de presse commune avec son président Saïd Chabane, le technicien a justifié son choix.

« Dix ans, c'est beaucoup. Aujourd'hui, je ne vais retenir que du bon et je veux rester sur le bon. Je pense que le temps peut être un allié, la longévité peut être une véritable force. Et parfois, ça peut devenir une faiblesse. Je n'en suis pas là, mais je ne voulais surtout pas en arriver là. (...) On a vécu une saison très difficile, de par le contexte, de par tout ce qui est arrivé au sein du club. Tout ça est minimisé par les résultats mais c'est une saison très difficile », a fait savoir l'intéressé.

Abdel Bouhazama candidat pour entraîner le SCO

En fin de saison, la course à sa succession va donc s'ouvrir... Et il n'est pas exclu qu'un ancien éducateur stéphanois en profite pour vivre sa première expérience de numéro 1. Ex entraîneur des U19 de l'ASSE, directeur du centre de formation d'Angers depuis 2013 et détenteur du BEPF, Abdel Bouhazama (51 ans) ferait partie du cercle de potentiels candidats à la succession de Moulin.

« Intime du président Saïd Chabane, le directeur du centre de formation (depuis 2013), détenteur du BEPF, a démontré ses compétences, contribuant notamment à propulser les moins de 19 ans en Youth League cette saison, hélas annulée en raison de la pandémie de Covid-19. Mais ses méthodes - il est parfois décrit comme « gueulard » -, tout comme sa proximité avec le président sont loin de faire l'unanimité », écrit le quotidien sportif au sujet de cette piste.