ASSE : un ancien Vert rattrapé par la justice

L'information est donnée ce matin par nos confrères du Progrès et relayée par le site de supporters, poteauxcarrés. Un ancien joueur de l'ASSE, à la toute fin des années 90, Cédric Horjak, comparaissait en début de semaine devant le tribunal correctionnel de Saint-Etienne. Celui qui a également évolué à Lausanne, Arles et au Nîmes Olympique, est accusé d'abus de confiance et de faux.

Une fois sa carrière terminée, Horjak, devenu agent commercial à Midi Sport Equipement, aurait touché la modique somme de 10 000 euros grâce à de fausses factures réglées par sa sœur, trésorière du club de football de Saint-Jean-Bonnefonds FC.

Le procureur du tribunal correctionnel de Saint-Etienne a requis deux mois de prison avec sursis et 3 000 euros d’amende. Le délibéré est attendu à la fin du mois de mai.