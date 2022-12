ASSE : un ancien Vert se lâche sur le tandem Caiazzo-Romeyer

Zapping But! Football Club ASSE : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

Il a quitté l'ASSE il y a des lustres. Laissant le club grandir, dans un premier temps, puis descendre aux enfers avec une rétrogradation en Ligue 2 et, aujourd'hui, une 20e place au classement. Lui, c'est le Stéphanois Loris Néry, qui évolue à Grenoble et qui s'est confié au site de supporters des Verts, Evect.

L'occasion pour celui qui a connu dans le Forez le tandem Caïazzo-Romeyer de donner son point de vue sur les deux actionnaires, toujours là. "S’il y avait eu cette vente, les supporters seraient repartis sur un nouveau mood on va dire, beaucoup plus positif. Là on voit que c’est encore la guerre, c’est compliqué, même s’ils sont derrière leur équipe comme toujours, c’est beau à voir d’ailleurs. Quand tu les vois à l’extérieur faire un parcage plein, c’est magnifique ! Je pense que cela aurait insuffler un nouveau souffle, une nouvelle dynamique. Là c’est toujours pareil, on voit que Romeyer est de retour aux affaires, on a l’impression que c’est bis repetita, c’est un peu dommage.

"J’ai toujours eu la sensation que Roland (Romeyer) faisait ce qu’il pouvait. C’est vrai que Bernard (Caïazzo) on le voyait beaucoup moins. Romeyer on a toujours vu qu’il voulait bien faire mais cela reste des présidents qui restent supporters de leur club avant tout donc c’est parfois compliqué de faire la part des choses entre l’affectif et le monde professionnel. Je pense que cela aurait été bien qu’ils vendent autant pour eux que pour tout Saint-Étienne."