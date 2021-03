ASSE : un ancien Vert vit un véritable cauchemar

Zapping But! Football Club ASSE : l'hommage des Verts à Loïc Perrin

Très performante au niveau de la formation de défenseurs centraux, en témoigne l'explosion précoce de William Saliba et surtout Wesley Fofana, l'AS Saint-Etienne rencontre plus de difficultés au niveau des gardiens de but. Pour un Jessy Moulin, qui a bien pris la suite de Stéphane Ruffier depuis un an, beaucoup de déceptions, comme Anthony Maisonnial, qui s'était pris un lob de 80 mètres pour son premier match avec Sion la saison passée, ou Alexis Guendouz.

Une erreur qui a précipité la défaite de son équipe

Parti à l'USM Alger l'été dernier, le natif de Saint-Etienne connaît une saison des plus délicates. Son équipe, pourtant trois fois championne d'Algérie sur les huit dernières saisons, pointe à une décevante 8e place après 16 journées (sur 38). Hier, elle s'est inclinée 2-1 sur le terrain de Paradou à la suite d'une énorme erreur de son gardien.

On jouait la 17e minute et le score était toujours de 0-0 quand Guendouz a reçu une passe en retrait d'un partenaire. Pressé par un joueur de Paradou, il a relancé au pied en plein dans l'axe… sur un adversaire ! Après un crochet, ce joueur a frappé du gauche et trompé Guendouz, qui a été vivement critiqué après la rencontre. Paradou était derrière l'USM avant le coup d'envoi, il est depuis passé devant.