ASSE : un ancien voit les Verts faire jeu égal avec le PSG

Zapping But! Football Club ASSE : le palmarès complet des Verts

Après ses deux premières victoires de la saison, contre Clermont (3-2) et à Troyes (1-0), l'AS Saint-Etienne doit escalader la montage parisienne pour espérer réaliser la passe de trois. Ce match est un vrai duel d'extrêmes entre le leader intouchable du championnat avec ses moyens démesurés et l'avant-dernier qui subit une diète financière depuis deux ans. Mais François Clerc, défenseur des Verts entre 2012 et 2016, est plutôt optimiste pour les hommes de Claude Puel.

"Contre Paris, il faut se régaler, a-t-il déclaré sur le plateau de la la chaîne de la Loire TL7. Moi je ne suis pas très inquiet pour ce match. Déjà Paris n’est pas toujours à un niveau extraordinaire et en plus le PSG joue contre City. Et souvent, franchement, Sainté se met au niveau des grosses équipes. Avec deux victoires dans l’escarcelle, ce ne sera pas la fin du monde pour les Verts en cas de défaite."

#ASSE Un joli but, c'est Clerc ! : Sur le plateau de TL7, François Clerc est revenu avant-hier sur ses vertes années, marquées notamment par son joli pion claqué dans le Chaudron contre le QSG le 17 mars...https://t.co/SeFRdxV7al — Poteaux Carrés (@poteauxcarres) November 25, 2021