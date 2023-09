ASSE : un atout inattendu en plus pour les Verts contre Concarneau ?

Zapping But! Football Club ASSE : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

L’ASSE doit capitaliser. Après la victoire inattendue ramenée de Caen le week-end dernier (2-1), les Verts ont rendez-vous ce samedi à Lorient pour affronter Concarneau pour le compte de la 7e journée de Ligue 2 (samedi, 19h). Un jeune arbitre sera au sifflet : Antoine Valnet.

Au bon souvenir de Charbonnier...

Promu la saison dernière en Ligue 2, l’officiel de 34 ans a déjà arbitré l’ASSE la saison passée sur la pelouse de Niort. Gaëtan Charbonnier avait alors inscrit son deuxième but sous le maillot stéphanois et permis aux siens de ramener une précieuse victoire dans la course au maintien. Valnet portera-t-il encore bonheur aux Verts au Moustoir ?

Podcast Men's Up Life