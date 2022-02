ASSE : un attaquant des Verts marche sur les traces de Ben Yedder !

Zapping But! Football Club ASSE : le palmarès complet des Verts

L'ASSE, menée pendant plus d'une heure, a renversé Montpellier (3-1) samedi pour s'offrir une précieuse victoire. Ses remplaçants n'y ont pas été étrangers avec un but de Romain Hamouma et un autre d'Arnaud Nordin, également passeur décisif pour Wahbi Khazri.

Ce n'est pas la première fois que Nordin est décisif en rentrant. Opta l'a rappelé : seul Wissam Ben Yedder (7) a été impliqué sur plus de buts en tant que remplaçant en Ligue 1 cette saison qu'Arnaud Nordin (6 – 2 buts, 4 assists).

👏🏼 @NordinArnaud dans le 11 type de @SofaScoreINT



▶️ 32 min jouées

▶️ 1 but

▶️ 1 passe décisive

▶️ 2 tirs

▶️ 3 dribbles réussies sur 3.

▶️ 16 passes réussies sur 16.

▶️ 4 duels remportés sur 5.



Supersub. #ASSE pic.twitter.com/F3MoqiKn42 — 𝑺𝒂𝒊𝒏𝒕𝒆́ 𝑰𝒏𝒔𝒊𝒅𝒆 (@SainteInside) February 7, 2022

6 - Seul Wissam Ben Yedder (7) a été impliqué sur plus de buts en tant que remplaçant en Ligue 1 cette saison que le milieu de St Etienne Arnaud Nordin (6 – 2 buts, 4 assists). Libérateur. #ASSEMHSC pic.twitter.com/DW4A9i6WhX — OptaJean (@OptaJean) February 5, 2022