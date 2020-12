ASSE : Un autre retour que Debuchy fait beaucoup de bien aux Verts

1-1 contre Lille, 0-0 à Dijon. L'ASSE ne va pas forcément beaucoup mieux, mais elle a au moins stoppé l'hémorragie, en prenant deux points lors des deux dernières journées après avoir enchaîné sept défaites. A Dijon, Mathieu Debuchy a confirmé son apport, avec sa rigueur, son expérience, lui qui est toujours invaincu cette saison lorsqu'il a débuté, avec un seul but encaissé cette saison quand il était sur le terrain.

Puel : « Miguel doit confirmer ses progrès défensifs»

Et sur son flanc gauche, Miguel Trauco a livré un bon match lui aussi. Le Péruvien est à nouveau dans les plans après avoir été écarté par Claude Puel, qui avait loué ses progrès défensifs après le match face à Lille. « Sur ce début de saison, et pas uniquement, Miguel était en difficuté, avait expliqué le coach des Verts. Lille a été son meilleur match depuis que je suis à l'ASSE. Il a joué avec beaucoup de conviction et il a été bon sur l'aspect défensif, ce qu'il n'avait pas su faire jusque-là. Il a un bon pied gauche, une qualité de relance, et il ne panique pas quand il est sous pression. J'espère qu'il confirmera ses progrès sur l'aspect défensif. » Ce qui a été le cas dimanche à Dijon.