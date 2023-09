ASSE : un autre Vert valide le changement tactique de Laurent Batlles

Zapping But! Football Club ASSE : doit-on accepter d'être un club banal ?

Samedi après-midi, juste après la belle victoire de leur équipe à Caen (2-1), plusieurs Stéphanois ont fait savoir combien ils s'étaient sentis à l'aise dans le schéma tactique tenté pour l'occasion par Laurent Batlles. Jusqu'alors, l'entraîneur de l'ASSE s'entêtait avec une défense à trois et des pistons dans les couloirs. Mais à d'Ornano, il avait opté pour un 4-3-3 qui a débouché sur la meilleure copie rendue cette saison.

"J'ai plus l'habitude de ce système"

Interrogé par Evect ce mardi à la sortie de l'entraîneur, Ibrahim Sissoko a validé ce changement, même s'il n'était pas titulaire : "Pourquoi pas rester dans cette configuration, oui, j'aime bien ce système et j'ai plus l'habitude de celui-ci donc on verra. De toute façon, c'est le coach qui choisit et nous, on fait ce qu'il nous demande". A Caen, l'ancien Sochalien, entré à la 68e, a inscrit le deuxième but des siens vingt minutes plus tard.

Le calendrier de l'ASSE pour la saison 2023-24

🏥 Une après-midi à égayer les visages des petits champions des services pédiatrique du CHU de Saint-Étienne 🥹 pic.twitter.com/t1yu5GBsDM — ASSE Cœur-Vert 💚 (@ASSECoeurVert) September 19, 2023

Podcast Men's Up Life