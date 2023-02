ASSE : un avantage de plus pour les Verts à Nîmes ?

Zapping But! Football Club ASSE : La stratégie de Batlles est-elle la bonne ?

Dans l'histoire de l'ASSE, c'est une évidence : les déplacements à Nîmes ont toujours été compliqués. Et assez rarement synonymes de succès. Lundi soir, la rencontre se déroulera au stade des Antonins, mais sans les Ultras du club gardois. En cause, les mauvaises relations avec le président Assaf et l'usage d'engins pyrotechniques contre Grenoble.

C'est le site Objectif Gard qui en dit plus. "Après avoir craqué des fumigènes lors du match face à Grenoble, une trentaine de membres des Gladiators Nîmes 1991, selon l'association, a reçu des interdictions commerciales de stade jusqu'à la fin de la saison. Dans leur communiqué, le groupe de supporters ne nie pas les faits mais regrette "des sanctions distribuées de manière arbitraire, visant essentiellement des membres du bureau et du noyau dur".

Avant d'ajouter : "Certaines ICS touchent même des membres qui n'étaient pas présents au stade. Les Gladiators n'ont plus le droit de faire entrer leur matériel (bâche, banderole, drapeaux...) dans le stade. Le groupe a d'ailleurs annoncé qu'il ne viendrait plus aux Antonins et ce dès le choc de lundi face à Saint-Étienne. Après une petite accalmie, le conflit entre la direction et les GN repart donc de plus belle." Le parcage stéphanois, lui, constitué de 400 places, est déjà rempli.

Même si les Ultras de l'ASSE attendent un assouplissement de certaines règles édictées par la Préfète du Gard pour se déplacer.