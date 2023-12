ASSE : un bon présage avant Laval, vraiment ?

Zapping But! Football Club TOP 10 des meilleurs buteurs de Ligue 2 BKT

Il y a quelques jours, alors que l'ASSE ne mettait déjà plus un pied devant l'autre avec quatre défaites de rang en Ligue 2, les Verts accueillaient une formation de l'En Avant Guingamp dans le chaudron de Geoffroy-Guichard. Avec, déjà, un heureux présage puisque dans son histoire le club breton ne s'était jamais imposé dans le Forez.

Méfiance

On connait la suite et Guingamp avait pris les trois points, mis trois buts aux Verts et avait provoqué le renvoi de l'entraîneur Laurent Batlles. Face à Laval, pour le match de reprise, les joueurs de Dall'Oglio doivent donc se méfier. Car là-encore le club mayennais n'a jamais signé le moindre succès dans le chaudron. 4 matches nuls et 14 défaites. Dont la dernière au mois de janvier dernier alors que les Stéphanois étaient en toute fin de classement.

