ASSE : un bus de supporters des Verts a été attaqué au Havre !

AS Saint-Etienne : Batlles, un bon choix pour les verts ?

L'information émane de Paris-Normandie et elle en dit long sur la bêtise qui gangrène parfois le football et pousse les Préfectures à encadrer les déplacements de supporters. Si en tribune, les Barbarians havrais (qui fêtaient leurs 30 ans) et les Ultras stéphanois nous ont offert une belle animation dans un stade Océane comble (25 000 supporters), l'après-match n'a malheureusement pas été aussi festive.

En effet, vers 18 heures, un peu plus d'une heure après la fin de la rencontre, un bus de supporters de l'ASSE a été attaqué à coups de feu d'artifices alors qu'il quittait la cité normande pour regagner Saint-Etienne.

« Le bus a été contraint de s’arrêter plusieurs minutes avant de reprendre sa route », écrit le quotidien local qui fait aussi état d'incidents sur le parvis du stade entre certains individus et les forces de l'ordre.