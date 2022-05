ASSE : un buteur en série snobé jusqu'au bout par Dupraz ?

Zapping But! Football Club AS Saint-Etienne : Peut-on espérer voir les cadres rester ?

Grâce à des buts d'El Hadji Dieye, de Yanis Lhéry, de Lucas Calodat, de Maxence Rivera et d'un défenseur adverse contre son camp, la réserve de l'ASSE a écrasé Vaulx-en-Velin (5-1) samedi dernier, confortant sa place sur le podium de son groupe de N3. A noter que Lhéry a inscrit pour l'occasion son 6e but en 6 matches, lui qui n'est plus apparu en L1 depuis le mois de janvier.

📆 Programme de la semaine de l’#ASSE avant le dernier match de la phase régulière de L1 :



🏃‍♂️ Lundi matin

🏃‍♂️ Mardi matin

🏃‍♂️ Mercredi matin

🏃‍♂️ Jeudi matin

🏃‍♂️ Vendredi après-midi + Conf’ 🎙

⚽️ Samedi (21h) : #FCNASSE pic.twitter.com/efpH3I90lO — Sainté Inside (@SainteInside) May 16, 2022

Laurent HESS

Rédacteur