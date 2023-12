ASSE : un buteur frappe à la porte de Dall'Oglio

Zapping But! Football Club ASSE : vous attendez quoi messieurs les dirigeants ?

L'ASSE se déplaçait samedi à Bordeaux pour la première d'Olivier Dall'Oglio sur le banc. Un match de gala, devant 35 000 spectateurs, qui a vu les Verts ramener un point (0-0), au forceps, grâce notamment à un très bon Gautier Larsonneur.

Rivera a offert la victoire à la réserve

Pour sa première, Dall'Oglio avait choisi d'assurer ses arrières, avec un 4-1-4-1 dans lequel Thomas Monconduit retrouvait une place de titulaire en l'absence de Florian Tardieu, suspendu. L'Alésien a aligné une équipe expérimentée, lui qui avait pourtant dit en conférence de presse que certains jeunes lui avaient plu en Coupe de France contre Nîmes (0-1), et qu'ils avaient marqué des points. Parmi eux, seul Darling Bladi a eu une place dans le groupe, contrairement à Mathis Amougou, El Hadji Dieye ou encore Maxence Rivera, qui ont joué avec la réserve, victorieuse de Saint-Priest (2-1). Les protégés de Razik Nedder ont fait tomber le leader grâce à des buts de Cheikh Fall et Maxence Rivera, dont l'absence à Bordeaux a pu surprendre. Et qui frappe donc à la porte pour le dernier match de l'année, mardi face à Bastia.

La réserve s'impose 2-1 contre le leader Saint-Priest avec des buts de Cheikh Fall et Maxence Rivera.pic.twitter.com/n0PCiuyO11 — Green Prospect (@green_prospect) December 17, 2023

Podcast Men's Up Life