ASSE : un cadre de Batlles nourrit une folle ambition

Zapping But! Football Club ASSE : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

Deux victoires, un nul. Tel est le bilan des trois derniers matches de l'ASSE qui reste, comme vous le savez, sur un succès significatif face au leader, les Girondins de Bordeaux, sur le score de 2-0. On est donc loin du catastrophique début de saison et, entre autres, du revers face aux Havre, à domicile, sur le score de 5-0.

Place, demain, à l'En Avant Guingamp, qui se porte également bien dans cette Ligue 2. A écouter l'un des cadres de Laurent Batlles, Dylan Chambost, revenu dans le Forez cet été, rien ne doit plus arrêter le retour des Verts.

"Un match charnière ? Comme tous. On a pris du retard et on a envie de voir plus haut. On a envie d’aller chercher des points. Il faut plus de constance dans les matches, on en a manqué à Valenciennes et Pau. Mais attention, on a hâte d’aller chercher notre premier succès à l’extérieur. Moi, cela me plaît d’être proche des deux attaquants et de leur mettre de bons ballons. Derrière Krasso et Wadji, c’est plaisant. Petit à petit, les automatismes se créent. On a beaucoup de bons joueurs complémentaires au milieu. Il faut encore travailler."